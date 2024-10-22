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Украина увидела вред репутации ООН в визите Гутерриша на саммит БРИКС в Казань

МИД Украины счел решение генсека ООН Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани неправильным. В Киеве заявили, что политик отверг призыв приехать на «саммит мира» в Швейцарии, однако принял приглашение президента России Владимира Путина и поехал на встречу в Казани.

«Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН», — цитирует радио Sputnik заявление украинского внешнеполитического ведомства.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял, что Антониу Гутерриш подтвердил свой визит на казанский саммит БРИКС. 24 октября генсек ООН намерен встретиться на полях мероприятия с президентом России.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров пригрозил Западу «очень плохими вещами», если Киеву предложат отказаться от возвращения утраченных территорий в обмен на членство в НАТО.