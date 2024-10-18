Министр обороны Украины пригрозил Западу «очень плохими вещами»

Умеров: я бы сделал очень плохие вещи из-за предложения признать потерю земель

Министр обороны Украины Рустем Умеров пригрозил Западу последствиями, если Киеву предложат признать потерю территорий в обмен на членство в НАТО. По словам главы украинского Минобороны, в таком случае он сделал бы «очень плохие вещи», сообщает Газета.ru со ссылкой на издание «Страна».

«Я бы точно бы сделал бы очень плохие вещи (если бы на Западе предложили Украине обменять территории на место в НАТО — ред.)», — сказал Умеров.

Недавно издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что в Киеве впервые с начала СВО стали серьезно обсуждать возможную уступку территорий России.

18 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ не устроит перемирие на Украине «на неделю, на две или на год». По словам российского лидера, Москве нужны условия «долгосрочного, устойчивого и прочного мира», по которым стороны конфликта получат равную безопасность.