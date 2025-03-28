Зеленский назвал страны, которые рассматриваются властями США как наблюдатели

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл информацию о странах, которые США рассматривают в качестве потенциальных наблюдателей за соблюдением запрета на атаки энергетической инфраструктуры во время действия моратория в конфликте с Россией, сообщает РБК .

По словам Зеленского, американское правительство планирует сначала провести внутренние обсуждения, а затем проконсультироваться с рядом государств, включая Турцию, Саудовскую Аравию и некоторые европейские страны, относительно их возможного участия в мониторинговой миссии.

Украинский лидер отметил, что ему неизвестны итоги этих планируемых переговоров.

Ранее сообщалось, что официально Украина поддержала введение временного запрета на удары по объектам энергетики. Однако на деле такие атаки продолжаются. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Киев не контролирует свои вооруженные силы, так как удары продолжаются.