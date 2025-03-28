Путин и Трамп не обсуждали идею введения на Украине внешнего управления

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос внешнего управления Украиной во время телефонного контакта с американским лидером Дональдом Трампом, пишет РИА Новости .

Согласно заявлению Пескова, российская сторона замечает, что украинское руководство не имеет полного контроля над своими военными формированиями. В своем разговоре Путин и Трамп не затрагивали вопросов введения на Украине внешнего управления.

Несмотря на то, что Киев официально поддержал мораторий на атаки энергетической инфраструктуры и отдал соответствующие распоряжения вооруженным силам, эти приказы явно игнорируются.

«Все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны (президента Владимира Зеленского — ред.), продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемам Российской Федерации. Соответственно, если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются», — подчеркнул Песков.

В связи с этим Москва предупреждает о возможности выхода из моратория в ответ на его нарушение украинской стороной.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон сделали совместное заявление о том, на какие объекты накладывается мораторий по ударам с обеих сторон в украинском конфликте.