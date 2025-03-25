Москва и Вашингтон назвали объекты, которые попали под мораторий на удары

Москва и Вашингтон продолжают сотрудничать в положительном ключе после состоявшихся переговоров в Эр-Рияде 24 марта. Обе стороны согласовали общее заявление и анонсировали его, в нем идет речь о списке объектов энергетики РФ и Украины, которые временно защищены от взаимных ударов, сообщил Кремль .

По взаимному соглашению между Москвой и Вашингтоном установлен временный запрет на атаки энергетических объектов обеих стран — России и Украины. Защита распространяется на широкий спектр инфраструктуры: от заводов по переработке нефти до систем транспортировки углеводородов, включая хранилища и насосное оборудование.

Также под действие моратория попадает вся электроэнергетическая система — от генерирующих мощностей до распределительных сетей, трансформаторных подстанций и линий передач.

«Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — говорится в общем заявлении РФ и США, анонсированном Кремлем.

Особое внимание уделено критическим объектам — атомным электростанциям и гидротехническим сооружениям, включая плотины ГЭС.

Ранее сообщалось, что переговоры делегаций РФ и США состоялись 24 марта. Их продолжительность превысила 12 часов. За это время переговорщики трижды прерывались на еду и снова возвращались к обсуждениям.

В первом совместном заявлении Москва и Вашингтон сообщили, что в рамках урегулирования украинского кризиса договорились продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира. Также делегации обсудили вопрос безопасного судоходства в акватории Черного моря.