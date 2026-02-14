сегодня в 07:43

Зеленский извинился перед делегацией Украины после понижения статуса встреч с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский понизил статус встреч страны с РФ и США по урегулированию конфликта, назвав их «техническими», а после этого он извинился перед своей делегацией, сообщает РИА Новости .

«Что сделали американцы, что сделала команда (спецпредставителей США) Джареда (Кушнера) и Стива (Уиткоффа), команда (президента США Дональда) Трампа — подтолкнула русских к трехсторонним переговорам на „техническом уровне“», — заявил Зеленский в интервью изданию Politico.

Так он прокомментировал переговоры, которые прошли в Абу-Даби в 2026 году.

Ранее финский лидер Александр Стубб призвал Украину продолжать боевые действия против РФ, которая уже «стратегически проиграла».

