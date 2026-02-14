сегодня в 07:30

Стубб заявил о «стратегическом проигрыше» России на Украине

Финский лидер Александр Стубб призвал Украину продолжать боевые действия против РФ, которая уже «стратегически проиграла», сообщает RT .

Он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как считает президент Финляндии, Украина якобы уже стала государством ЕС.

«Продолжайте делать, что делали, и в конце концов вы достигнете цели и победите в этой войне», — отметил Стубб.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал усиливать восточный фланг НАТО, заявив, что Европа сейчас не в 10 раз сильнее РФ.

