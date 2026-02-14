Стубб заявил о «стратегическом проигрыше» России на Украине
Финский лидер Александр Стубб призвал Украину продолжать боевые действия против РФ, которая уже «стратегически проиграла», сообщает RT.
Он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как считает президент Финляндии, Украина якобы уже стала государством ЕС.
«Продолжайте делать, что делали, и в конце концов вы достигнете цели и победите в этой войне», — отметил Стубб.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал усиливать восточный фланг НАТО, заявив, что Европа сейчас не в 10 раз сильнее РФ.
