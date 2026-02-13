Мерц об усилении фланга НАТО: Европа не в 10 раз сильнее России

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал усиливать восточный фланг НАТО, заявив, что Европа сейчас не в 10 раз сильнее РФ, сообщает «BILD на русском» *.

Мерц выступил на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы усиливаем восточный фланг НАТО, об этом свидетельствует наша бригада в Литве. Мы будем делать больше для защиты Крайнего Севера», — сказал немецкий лидер.

По его словам, в этой работе уже задействованы первые немецкие Eurofighter, за ними последуют и другие.

В то же время Мерц подчеркнул, что ФРГ не претендует на господствующую роль в Европе. Он высказался за «партнерское лидерство».

По его словам, сейчас Европа не использует собственный потенциал в полной мере. Так, валовой внутренний продукт РФ составляет около 2 трлн евро, а у ЕС — почти в 10 раз выше. Но при этом Европа не в 10 раз сильнее России.

* Признан в России иностранным агентом.

