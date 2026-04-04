Шоколад может полностью пропасть к 2050 году из-за изменений климата

Шоколад может полностью исчезнуть с рынков к 2050 году. Причиной стали климатические изменения, сообщает « Лента.ру ».

Основная проблема — в Западной Африке и странах Латинской Америки, где выращивают большую часть какао-бобов. На Западную Африку приходится около 70% мирового производства какао, но в будущем регион может потерять более половины пригодных земель. Колумбия — около 20%. Виной всему экстремальная жара, нестабильные дожди, засуха, пожары и болезни растений.

Производитель шоколада Амарачи Кларк заявил, что почти 91% какао, импортируемого в Великобританию, поступает из климатически уязвимых стран. Проблема затрагивает не только Африку, но и Белиз, Перу, Мексику, Бразилию, Эквадор и Индонезию.

Цены на какао уже увеличились на 400% за год. Один из возможных способов решения — выращивание какао в тени более высоких деревьев.

