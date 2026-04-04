Иран попросил Россию не поддерживать резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу
Иран обратился к России с просьбой заблокировать проект резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу, сообщает РИА Новости.
По словам иранского дипломатического источника, Тегеран попросил Москву не допустить принятия резолюции, так как это только усложнит ситуацию.
Резолюцию Совета Безопасности ООН разрабатывают ОАЭ совместно с Бахрейном. Она предоставит мандат на проведение операций по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.
Ранее Иран пригрозил нанести еще более мощные удары по Тель-Авиву, если США осуществит угрозы уничтожить иранские мосты, электростанции и энергетическую инфраструктуру.
