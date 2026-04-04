Иран попросил Россию не поддерживать резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу

Иран обратился к России с просьбой заблокировать проект резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу, сообщает РИА Новости .

По словам иранского дипломатического источника, Тегеран попросил Москву не допустить принятия резолюции, так как это только усложнит ситуацию.

Резолюцию Совета Безопасности ООН разрабатывают ОАЭ совместно с Бахрейном. Она предоставит мандат на проведение операций по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Иран пригрозил нанести еще более мощные удары по Тель-Авиву, если США осуществит угрозы уничтожить иранские мосты, электростанции и энергетическую инфраструктуру.

