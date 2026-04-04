Тегеран пригрозил усилить удары по Тель-Авиву в случае атак США на энергообъекты

Иран пригрозил нанести еще более мощные удары по Тель-Авиву, если США выполнит свои угрозы уничтожить иранские мосты, электростанции и энергетическую инфраструктуру. Об этом говорится в заявлении Генштаба иранской армии, сообщает ТАСС .

В документе отмечается, что в ответ на такие действия вооруженные силы Ирана нанесут удары не только по объектам США и Израиля в топливно-энергетической сфере, экономических центрах и электростанциях, но и по более важным и обширным частям израильской столицы.

Кроме того, под удар попадут страны региона, где расположены американские базы, и союзники США.

Иранские военные также предупредили, что государства, на территории которых находятся американские базы, должны потребовать их вывода, если хотят избежать ущерба.

