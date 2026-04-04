Более 300 военных США пострадали в ходе операции против Ирана Происшествия 04 апреля 2026 03:18

Во время проведения военной операции США против Ирана пострадали 365 американских военнослужащих. Об этом заявили в Пентагоне, сообщают «Известия».

Наибольшее число раненых зафиксировано в сухопутных войсках — 247 человек. В военно-морском флоте пострадали 63 военных, в военно-воздушных силах — 36, в морской пехоте — 19. Количество погибших американских военных остается прежним — 13 человек. Ранее два самолета США потерпели крушение в районе Персидского залива на одни сутки.