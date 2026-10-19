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Зеленский хочет провести выборы только через полгода после окончания конфликта

Политика
Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил, что хочет проводить выборы в стране только через полгода после окончания конфликта с РФ, сообщает «Политика страны».

По его словам, за указанное время на Украине можно будет принять необходимые законы и подготовить инфраструктуру к выборам.

Также Зеленский повторил прежний тезис, что готов уложиться с подготовкой к голосованию в стране и за 60 дней, если РФ согласится на полную остановку огня. Но пройдут ли при этом сами выборы, глава государства не уточнил.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не выстоит в противостоянии с Россией, если американская администрация поддержит Москву.

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