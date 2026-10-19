Педофил изнасиловал беспомощную девочку в Хабаровском крае
49-летний житель Заветов Ильича изнасиловал маленького ребенка в поселке Октябрьский Хабаровского края, сообщает Amur Mash.
Мужчина надругался над девочкой, которая была в беспомощном состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Педофил уже находится в СИЗО, он проведет там 1,5 месяца.
Мужчине грозит до 20 лет колонии.
Ранее в Москве вынесен приговор 41-летнему мужчине, который работал репетитором по английскому языку и брейк-дансу. Он признан виновным в растлении несовершеннолетних учеников и приговорен к пожизненному лишению свободы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.