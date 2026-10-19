Педофил изнасиловал беспомощную девочку в Хабаровском крае

сегодня в 10:41

Мужчина надругался над девочкой, которая была в беспомощном состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Педофил уже находится в СИЗО, он проведет там 1,5 месяца.

Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Москве вынесен приговор 41-летнему мужчине, который работал репетитором по английскому языку и брейк-дансу. Он признан виновным в растлении несовершеннолетних учеников и приговорен к пожизненному лишению свободы.

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