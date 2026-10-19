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Высокая температура, язвы и сыпь: вирус Коксаки добрался до детсадов в России

Родители из нескольких регионов России сообщили о случаях заболевания вирусом Коксаки в детских садах. По их словам, разносчиками стали дети, отдыхавшие за рубежом, сообщает Baza .

О подозрениях сообщают из Подмосковья, Петербурга, Перми и Нижегородской области.

Основанием для подозрений стали высокая температура, боль в горле, зуд и высыпания. Как отмечают заболевшие, вирус в первую очередь подхватили их дети.

Вероятно заражение произошло в детсаду от сверстников, которые вернулись из заграничных путешествий с родителями. Дальше заболевание распространилось при тесном контакте: через грязные руки, игрушки или общую посуду.

По словам родителей, малыши переносят болезнь тяжелее. Из-за болезненных язв во рту и боли в горле они отказываются есть и пить, что грозит обезвоживанием.

Садики борются с заболеванием по-разному: в некоторых учреждениях группы отправляют на карантин, в других ограничиваются изоляцией заболевших и тщательной уборкой.

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