В Химках открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся в Химках по адресу: Юбилейный пр-т, дом 73. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы. Здесь можно установить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, оформить сим-карты, проконсультироваться по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для самозанятых и многое другое. В зоне SberDevices предлагаются умные устройства — интеллектуальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные тонометры СберЗдоровья.

Управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев отметил, что новый офис в Химках — это место, где современные банковские технологии встречаются с заботой о человеке.

«Нам важно, чтобы каждый посетитель чувствовал искреннее участие и внимание, которые делают пребывание в офисе по-настоящему комфортным. Мы благодарим администрацию города за поддержку и надеемся, что новый формат отделения станет для жителей любимым местом для решения финансовых и бытовых задач», — подчеркнул Михеев.