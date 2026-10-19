В Можайске обустраивают футбольное поле на стадионе «Спартак»

Рабочие готовят основание футбольного поля, беговых дорожек и секторов для прыжков на стадионе «Спартак» в Можайске. Реконструкцию планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На стадионе «Спартак» в Можайске проводят земляные и планировочные работы, обустраивают дренажную систему и ливневую канализацию. Реконструкцию финансируют из бюджета в рамках государственной программы Московской области. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

По его словам, монолитные работы по возведению административно-бытового корпуса с трибунами завершены. Рабочие монтируют металлоконструкции козырька трибуны, отделывают помещения в подтрибунном пространстве и прокладывают инженерные сети. На объекте задействованы 45 специалистов и 10 единиц техники.

После реконструкции стадион получит футбольное поле с искусственным покрытием, подогревом и дренажем. Здесь установят осветительные мачты и электронное информационное табло. Трибуны с защитным навесом рассчитаны на 1,5 тыс. зрителей.

Площадь административно-бытового корпуса с трибунами составит 2378,14 кв. м. В подтрибунном пространстве разместят раздевалки, медицинский кабинет и залы для секций. Открытие обновленной арены запланировано на 2027 год.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.