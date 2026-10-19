Подмосковный проект для родителей победил в международной премии «Евразия»

Проект отметили за систему адаптации семей обучающихся и развитие партнерских отношений между школой и родителями. Конкурсные механики помогли повысить вовлеченность семей в школьную жизнь и создать устойчивое сообщество поддержки в классах-участниках.

Конкурс объединил родительские комитеты, советников директоров по воспитанию, «Движение первых» и обучающихся. Проект реализуется в Московской области, Севастополе и Татарстане. Команда планирует распространить методику на другие образовательные организации Подмосковья.

Международная премия «Евразия» ежегодно отмечает лучшие практики в сфере просвещения и развития человеческого капитала. Номинацию «Искусство учить» присуждают за инновационные подходы к педагогике и эффективные модели взаимодействия участников образовательного процесса.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.