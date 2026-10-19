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В Мытищах подписали соглашение о развитии «Энерголектория»

«Мосэнергосбыт» и ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области договорились распространить проект «Энерголекторий» на все муниципалитеты региона. Соглашение подписали по итогам профильной сессии в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В сессии участвовали эксперты и руководители территориальных отделений «Мосэнергосбыта», представители управляющих организаций и делегация ассоциации советов многоквартирных домов. Интересы собственников представляли председатель координационного совета ассоциации Олеся Тыщенко и руководители муниципальных отделений.

Участники обсудили заключение договоров энергоснабжения, взаимодействие с управляющими компаниями и перевод нежилых помещений на прямые договоры, включая необходимые документы и законодательную базу. Отдельное внимание уделили расчетам с исполнителями коммунальных услуг, формулам начислений за общедомовые нужды, установке приборов учета и снятию показаний силами гарантирующего поставщика.

Олеся Тыщенко отметила ценность открытого диалога: представители собственников смогли задать сложные вопросы по расчетам и договорной работе и получить ответы непосредственно от руководителей профильных направлений.

Соглашение предусматривает серию регулярных образовательных семинаров для управдомов и председателей советов многоквартирных домов из каждого муниципалитета Подмосковья. Цель — повысить грамотность председателей и активистов, которые ежедневно работают с жителями. Проект «Энерголекторий» запустил «Мосэнергосбыт».

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что управдомы — ответственные люди, которым небезразлична судьба своего дома. По его словам, они ежедневно демонстрируют эффективное взаимодействие с органами власти и жителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.