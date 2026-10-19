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Самолет Новосибирск — Махачкала подал сигнал бедствия над Казахстаном

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Рейс Новосибирск — Махачкала подал сигнал бедствия над Казахстаном, на борту около 200 человек, сообщает Mash.

Лайнер Boeing резко поменял направление полета в сторону Омска.

На борту самолета может находиться до 189 пассажиров.

Подробностей случившегося пока нет.

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