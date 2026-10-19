Колледжи Подмосковья приняли более 125 тыс гостей на дне открытых дверей

Более 125 тыс. школьников и родителей 17 октября посетили Единый день открытых дверей в колледжах и техникумах Московской области — участниках федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятия Всероссийского Единого дня открытых дверей прошли на базе 36 колледжей и шести структурных подразделений подмосковных вузов. Они объединены в 18 кластеров по 12 ведущим отраслям экономики.

Событие организовали в рамках Года единства народов России и Всероссийской акции «СПО — сила единства». Федеральный проект «Профессионалитет» входит в национальный проект «Молодежь и дети».

На Всероссийском классном часе «Профессионалитет: ты в хорошей компании» школьникам рассказали о перспективах обучения. Родительское собрание провели с участием представителей министерства образования региона, руководителей колледжей и работодателей.

Для гостей организовали профессиональные пробы и экскурсии на ведущие предприятия Подмосковья. Среди них — авиационная корпорация «Рубин», военно-промышленная корпорация «Машиностроение», «Загорский трубный завод», «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения», «Раменский приборостроительный завод», предприятие радиоэлектронной промышленности «Исток» им. А. И. Шокина и научно-производственное предприятие «Звезда» им. Г. И. Северина.

Участники закрепили знания на интерактивных викторинах и профиквестах, посетили презентации лабораторий и мастерских. Главная цель дня открытых дверей — показать возможности системы среднего профессионального образования, которая обеспечивает «бесшовный переход» из школы в колледж.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.