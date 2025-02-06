Зеленский готов к переговорам без отмены запрета на переговоры

Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

Владимир Зеленский заявил, что не видит препятствий в законодательстве Украины к переговорам с Россией, пишет «Лента.ру» .

Украинский политик назвал ситуацию с требованием отмены закона о запрете на ведение переговоров с Москвой «российским нарративом», который не мешает началу диалога.

Посол России в Лондоне Андрей Келин в четверг заявил, что Москва готова к разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе проекта, который обсуждался в Стамбуле весной 2022 года и был сорван Киевом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил позицию Кремля, при которой в Москве считают Зеленского нелегитимным президентом Украины, но при этом Россия открыта для диалога,