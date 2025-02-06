Келин: Москва готова к очень серьезному разговору о достижении мира на Украине

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва готова к очень серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта, но не отходит от ранее занятой позиции, пишет ТАСС .

По его словам, многое будет зависеть от событий в ближайшие недели и месяцы. Он отметил также, что Россия готова вести переговоры, опираясь на проект мирного соглашения, который обсуждался в Стамбуле весной 2022 года.

Посол добавил, что из-за нелегитимности Владимира Зеленского Россия будет требовать проведения выборов на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя Владимир Зеленский и является нелегитимным президентом Украины, Россия открыта для диалога.

По его словам, анализ, проведенный Россией, который регулярно обсуждается президентом Владимиром Путиным, свидетельствует о том, что у Зеленского имеются серьезные юридические проблемы с точки зрения его легитимности.