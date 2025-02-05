«Кремль готов к диалогу с Зеленским»: Песков — о возможности переговоров
Дмитрий Песков: российская сторона открыта для переговоров с Украиной
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя Владимир Зеленский и является нелегитимным президентом Украины, Россия открыта для диалога, сообщает Life.ru.
По его словам, анализ, проведенный Россией, который регулярно обсуждается президентом Владимиром Путиным, свидетельствует о том, что у Зеленского имеются серьезные юридические проблемы с точки зрения его легитимности.
Тем не менее, российская сторона продолжает оставаться готовой к переговорам, отметил официальный представитель Кремля.
Песков также подчеркнул: динамика и развитие специальной военной операции (СВО) четко показывают, что Киеву следует первым проявить инициативу и заинтересованность в организации переговоров.