Дмитрий Песков: российская сторона открыта для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя Владимир Зеленский и является нелегитимным президентом Украины, Россия открыта для диалога, сообщает Life.ru .

По его словам, анализ, проведенный Россией, который регулярно обсуждается президентом Владимиром Путиным, свидетельствует о том, что у Зеленского имеются серьезные юридические проблемы с точки зрения его легитимности.

Тем не менее, российская сторона продолжает оставаться готовой к переговорам, отметил официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул: динамика и развитие специальной военной операции (СВО) четко показывают, что Киеву следует первым проявить инициативу и заинтересованность в организации переговоров.