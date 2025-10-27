Украинский президент Владимир Зеленский в личном Telegram-канале заявил, что на Ставке обсудил "возможности для дальнобойных ударов" по России. По словам политика, Киев хочет расширить географию атак вглубь российской территории.

Зеленский написал, что на Ставке присутствовали производители дальнобойного оружия и военные.

«Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. <…> Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — написал глава киевского режима.

Несмотря на воинственные заявления Зеленского и других представителей украинского руководства, ВСУ продолжают терпеть поражения в зоне специальной военной операции. 27 октября Минобороны России официально подтвердило, что российские войска заняли еще три населенных пункта в зоне СВО: Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области. ВС РФ продолжают уверенно продвигаться вперед и регулярно освобождать новые территории.

На днях Россия также протестировала новейшую ракету неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной установкой. По словам президента России Владимира Путина, в мире нет аналогов «Буревестнику».

