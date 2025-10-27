сегодня в 13:57

ВС РФ освободили еще три населенных пункта в зоне СВО

Российские военные продолжили наступление и взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области. Наступление осуществили подразделения группировки войск «Восток».

Таким образом, ВС РФ продолжают углубляться вглубь обороны ВСУ.

Ранее ВС РФ освободили сразу 4 населенных пункта в зоне спецоперации. Украинскую армию выбили из Бологовки Харьковской области, Першотравневого в Днепропетровской области, Дроновки и Проминя в ДНР.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.