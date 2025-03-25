Зеленский: АЭС нет в соглашении о полезных ископаемых между США и Украиной
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Соглашение о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом не включает в себя договоренности об украинских АЭС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что сделка по ресурсам согласована. По его словам, соглашение подпишут в ближайшее время.
Между тем Вашингтон также предлагал взять под свой контроль украинские АЭС. Такая инициатива застала Киев врасплох, ведь о ней не было речи в соглашении о полезных ископаемых.
Зеленский подтвердил, что о контроле украинских АЭС бесед между Украиной и США пока не идет.