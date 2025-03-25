Зеленский: АЭС нет в соглашении о полезных ископаемых между США и Украиной

Соглашение о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом не включает в себя договоренности об украинских АЭС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua» .

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что сделка по ресурсам согласована. По его словам, соглашение подпишут в ближайшее время.

Между тем Вашингтон также предлагал взять под свой контроль украинские АЭС. Такая инициатива застала Киев врасплох, ведь о ней не было речи в соглашении о полезных ископаемых.

Зеленский подтвердил, что о контроле украинских АЭС бесед между Украиной и США пока не идет.