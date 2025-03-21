Идея США взять под контроль АЭС на Украине «застала Киев врасплох»

WP: предложение США взять под контроль АЭС на Украине было неожиданным для Киева

Киев удивился идее США, которые предложили взять под свой контроль украинские АЭС. Это заявление «застало врасплох» Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Издание отмечает, что идея Соединенных Штатов кажется маловероятной. Между тем отмечается, что ранее Киев и Вашингтон не обсуждали вопрос АЭС, потому он оказался для Украины неожиданным.

Инфраструктура атомной энергетики не была включена в предыдущие переговоры Киева и Вашингтона по поводу соглашения по редкоземельным металлам.

При этом администрация американского президента Дональда Трампа проявляет большой интерес к промышленным активам Украины. Республиканец настаивает на заключении сделки, которая обеспечит Штатам доступ к полезным ископаемым Украины.

Не исключается также, что тему с установлением контроля над атомными электростанциями на Украине Трамп мог обсудить во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что США готовы помочь Киеву в управлении АЭС. По мнению республиканца, такое решение поможет обеспечить безопасность инфраструктуры.