Трамп сообщил Зеленскому, что США готовы помочь Киеву в управлении АЭС

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил готовность оказать поддержку Киеву в управлении электрическими и атомными станциями, сообщает РИА Новости .

По мнению Трампа, передача энергетического сектора Украины под контроль США станет «наиболее эффективным способом обеспечения безопасности данной инфраструктуры».

«Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг». — сказала Левитт.

Ранее Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампом согласился на его предложение о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Американский лидер назвал «очень хорошим» разговор с главой Украины.