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Трамп сообщил о скором подписании сделки с Украиной по ресурсам

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сделка по совместной разработке украинских недр будет подписана в скором времени, сообщает РИА Новости .

«Подписание сделки с Украиной о редкоземельных металлах произойдет очень скоро», — заявил он.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Владимира Зеленского не задалась.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.