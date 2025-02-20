Советник американского президента Майк Уолц заявил, что Дональд Трамп разочарован Владимиром Зеленским из-за отказа от предложенной возможности в вопросе компенсации США, сообщает РИА Новости .

По его словам, Киеву следует вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.

По информации агентства Reuters, президент США Дональд Трамп хочет заключить упрощенную сделку с Украиной по вопросу добычи полезных ископаемых. Еще одна задача американского лидера — «возвращение в реальность» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее в Bloomberg заявили, что у нелегитимного президента Украины не осталось хороших альтернатив в продолжающемся украинском конфликте. В этом ключевую роль сыграл Трамп. Агентство уверено, что Киеву остается полагаться только на помощь Европы.