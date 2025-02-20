Bloomberg: Трамп не оставил Зеленскому альтернатив в украинском конфликте

У украинского президента Владимира Зеленского не осталось хороших альтернатив в продолжающемся украинском конфликте. В этом ключевую роль сыграл американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Агентство утверждает, что республиканец отвернулся от Киева, благодаря чему у Зеленского больше нет хороших альтернатив. Украинский лидер после избрания Трампа пытался «удержаться на тонкой грани», но разговор американца с президентом РФ Владимиром Путиным усложнил этот процесс.

В Bloomberg считают, что все надежды Зеленского на хороший для него исход угасли после того, как американский лидер назвал его диктатором без выборов. Трамп тогда заявил, что если украинский президент не будет «торопиться» в этом вопросе, то потеряет страну.

Агентство уверено, что Киеву остается полагаться только на помощь Европы и продолжать вести боевые действия без поддержки Вашингтона. В ином случае Зеленскому придется пойти на любую сделку, которую предложат Путин и Трамп.