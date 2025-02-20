Залужный, Буданов* или Кличко: кто может стать новым президентом Украины

Залужного и Буданова* называют в числе кандидатов на пост президента Украины

В мировом политическом сообществе вновь разгорелась дискуссия о необходимости проведения президентских выборов на Украине — на этот раз вопрос поднял президент США Дональд Трамп, который раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за узурпацию власти, сообщает «ФедералПресс» .

Выборы президента на Украине должны были состояться почти год назад, в марте 2024 года, но их пришлось отложить из-за военного положения. Между тем, согласно украинской Конституции, президентские полномочия в этом случае не продлеваются, что стало поводом для сомнений насчет легитимности нахождения Зеленского на этом посту.

Со своей стороны, Зеленский заявлял, что проведение выборов на Украине невозможно, пока не закончатся военные действия. 19 февраля он сказал, что готов на все ради мира на Украине, добавив, что при условии принятия страны в НАТО и ЕС он «будет больше не нужен».

Среди наиболее вероятных кандидатов на пост президента называют бывшего главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, экс-президента Украины Петра Порошенко*, главу украинской разведки Кирилла Буданова* и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Также в списке возможных преемников Владимира Зеленского фигурируют мэр Киева Владимир Кличко и боксер Александр Усик.

По данным опросов, проведенных в ноябре 2024 года, наибольшей поддержкой среди потенциальных кандидатов пользуется Валерий Залужный (27%). Рейтинг Зеленского составляет 16%, Порошенко* — 7%, Буданова* — 6%.

По некоторым данным, сам Зеленский и его команда уже начали готовиться к выборам.

Трамп ранее заявил, что выборов на Украине давно не было и их необходимо провести, призвав Зеленского поторопиться. Помимо лидера США, за проведение выборов выступил предприниматель, глава департамента эффективности правительства Штатов (DOGE) Илон Маск и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

При этом многие европейские лидеры, среди которых премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Олаф Шольц, поддержали Владимира Зеленского как действующего президента Украины.

*Лица, признанные террористами и экстремистами в России.