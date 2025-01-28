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Захарова высмеяла Латвию за паузу в учебе украинских медиков из-за указа Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась в своем Telegram-канале над Латвией, которая отказалась обучать украинских медиков после нового указа президента США Дональда Трампа о заморозке помощи иностранным государствам.

«Какое-то слово крутится в голове на букву „П“, точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность», — написала Захарова.

Дипломат также задалась риторическим вопросом относительно независимости Латвии. Захарова не понимает, зачем эта страна добивалась свободы, если теперь в «рабстве».

Ранее сообщалось, что в реабилитационном центре в Латвии приостановили учебу украинских медиков. Пауза в этом процессе возникла после решения Трампа приостановить помощь другим странам на 90 суток.

Позднее ряд украинских СМИ из-за этого же указа Трампа обратился к своим читателям с просьбой оказать им финансовую поддержку.