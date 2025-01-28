Украинские СМИ попросили помочь им после указа Трампа

Ряд украинских СМИ попросил читателей о финансовой поддержке после того, как президент США Дональд Трамп заморозил предоставление помощи другим странам, включая Украину, сообщает РИА Новости .

Так, о помощи попросили интернет-канал Hromadske и проект Bihus info, занимающийся журналистскими расследованиями. Кроме того, к читателям обратились издание «Украинская правда» и украинская общественная организация, освещающая деятельность СМИ, «Детектор медиа». Они также попросили о финансовой поддержке.

При этом данные СМИ не стали прямо говорить о том, что просят поддержку из-за приостановки финансирования проектов на Украине агентством США по международному развитию (USAID).

Ранее в США распорядились приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Указ подписан Трампом.

Отмечается, что такая мера позволит оценить соответствие данных программ внешней политике Штатов.