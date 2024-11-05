Захарова: США нужно преодолеть раскол в обществе независимо от итогов выборов

По ее словам, результаты выборов определят американское общество.

Она отметила, что сейчас главная боль Америки как нации и народа — сделать так, «чтобы эти результаты приняло само американское общество, учитывая опыт прошлых выборов».

Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа незначительная. Они уже получили по три голоса на первом открывшемся в стране избирательном участке в Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Бывший директор по связям с общественностью Национального комитета Республиканской партии Дуглас Хей прокомментировал предстоящие выборы так: «Самый разумный ответ, который я сейчас могу дать: я не знаю. Все, что я вижу, противоречит само себе».