Политолог объяснил, какой кандидат в президенты США более выгодный для РФ

На текущий момент итоги голосования не ясны, для Америки ожесточенная борьба на выборах «ноздря в ноздрю» — явление не самое частое. Такое положение дел — яркий показатель поляризации американского общества. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.

В США идет день основного голосования на выборах президента. Голосование уже идет во всех семи колеблющихся штатах — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине. По данным опросов, Харрис опережает Трампа немногим более чем на 1 процентный пункт, что достаточно мало в условиях вливания огромных денежных потоков в ее пиар-компанию.

Бывший директор по связям с общественностью Национального комитета Республиканской партии Дуглас Хей прокомментировал предстоящие выборы так: «Самый разумный ответ, который я сейчас могу дать: я не знаю. Все, что я вижу, противоречит само себе».

«На мой взгляд, Трамп выиграет эти выборы с небольшим перевесом как по выборщикам, там и по общему количеству голосов граждан. А для России что лучше? Если серьезно, то для России и нашего президента выгоднее, чтобы победу одержал Дональд Трамп», - сказал политолог.

Кампания Трампа хоть и не направлена на «дружбу» с Россией, но поддержу Украине он намерен кратно ослабить.

Камала Харрис, по словам политолога, если и станет президентом Штатов, будет придерживаться линии Байдена полностью. Спонсирование деньгами и новым вооружением киевского режима продолжится и может даже увеличиться.