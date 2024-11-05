Харрис и Трамп получили равное число голосов на первом открывшемся участке

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса на первом открывшемся в стране избирательном участке в Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, сообщают «Ведомости» со ссылкой на телеканал CNN.

Избирательный участок в Диксвилл-Нотч открылся 5 ноября в 00:00 (8:00 по московскому времени). С 1960 года жители этого поселка голосуют первыми. Шесть избирателей отдали свои голоса, после чего участок закрылся.

В 2020 году на президентских выборах на участке победил действующий американский лидер Джо Байден. В 2016 году жители поселка проголосовали за Хиллари Клинтон.

Выборы американского президента проходят 5 ноября. Всего зарегистрировано 168 млн избирателей. 78 млн человек проголосовали досрочно.

На московском здании, в котором расположено американское посольство, появилось послание гражданам США накануне выборов президента. Была использована игра слов. На русский фраза переводится как: «Вы знаете, кто победит. Неважно, за кого отдан ваш голос».