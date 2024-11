В Москве на посольстве США появилось послание американцам по поводу выборов

«You know who’s gonna win. No matter who your ballot paper is PUT IN for», — написано на посольстве.

На русский фраза переводится, как: «Вы знаете, кто победит. Неважно, за кого отдан ваш голос».

На выборах президента США, которые пройдут 5 ноября, два кандидата — Дональд Трамп и Камала Харрис. Голосование будет идти один день.

Ранее на фасаде американского посольства в Москве появилась надпись «Мы не уйдем». Так телеканал RT ответил на введенные Соединенными Штатами санкции.