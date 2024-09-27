Надпись «Мы не уйдем» появилась на фасаде американского посольства в Москве

RT ответил США на санкции, разместив на здании посольства свой логотип и надпись

На здании посольства США в Москве был размещен яркий зеленый логотип RT, что стало ответом телеканала на введенные американские санкции: «Мы не уйдем», говорится на сайте издания .

13 сентября в Госдепартаменте США заявили, что RT является одной из причин недостаточной поддержки Украины со стороны мирового сообщества. В Вашингтон также сообщили о введении санкций против двух сотрудников и трех организаций, связанных с RT.

17 сентября Meta* удалила все профили RT на платформах Instagram** и Facebook**, и восстановление этих аккаунтов или подача апелляции на данное решение стали невозможными.

*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ

**Принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ