Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала о подробностях покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Она назвала их сенсационными.

Журналисты The New York Times выяснили, что более чем за полтора часа до выстрелов в Трампа полицейские Пенсильвании в своем чате публиковали фотографии Томаса Мэттью Крукса, того самого стрелка, задумавшего убить кандидата в президенты.

Оказалось, что правоохранители заметили, как Крукс ходил там, где должен был выступать Трамп. При этом он выверял расстояния при помощи оптического дальномера. Захарова отметила, что Секретная служба просто не обратила внимания на него.

Кроме того, накануне покушения стрелок искал в интернете информацию о расстоянии, разделявшем Ли Харви Освальда и Джона Кеннеди, а также запускал дроны.

Также, по словам Захаровой, журналисты выявили, что накануне из охраняемого периметра был исключен склад, с крыши которого стрелял Крукс. Ему не составило труда подняться на здание и совершить покушение на Трампа.

Склад исключила из периметра, опять же, Секретная служба. Кроме того, она же отказалась от запрошенной встречи с местной полицией.

Захарова предложила американским службам снять несколько сотен людей, которые следят за российскими дипломатами, и использовать их, чтобы «залатать дыры в безопасности».