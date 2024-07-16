NYT: полицейские были внутри здания, с которого стреляли в Трампа

В СМИ появилась информация о том, что полицейские располагались внутри здания, с крыши которого стреляли в экс-президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы The New York Post.

В субботу, 13 июля Дональд Трамп прибыл на встречу со своими сторонниками, которая прошла в штате Пенсильвания. В момент речи экс-президента раздались выстрелы. Стрелок, находившийся на крыше здания вне охраняемого периметра, ранил Трампа в ухо.

При покушении на Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны Кори Комператоре.

В западных СМИ появились материалы, в которых говорится, что на мероприятии также присутствовали полицейские снайперы. Причем они расположились в том же здании, что и стрелок. В их задачу входило наблюдение за митингом, однако полицейские не заметили мужчину с оружием, который без всяких помех взобрался на крышу.