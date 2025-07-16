Студентка колледжа «Подмосковье» представит регион на чемпионате «Абилимпикс»

Студентка колледжа «Подмосковье» Лилия Каропетян готовится к участию в национальном чемпионате «Абилимпикс» — 2025. Она представит Московскую область в компетенции «Поварское дело», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Подготовка проходит под руководством наставника, мастера производственного обучения Светланы Бойченко. На этой неделе особое внимание было уделено технике нарезки овощей, отработке базовых форм — «бруноаз», «жюльен» и классический кубик.

Также Лилия совершенствует мастерство приготовления соусов с точным балансом вкуса и учится создавать эстетичную подачу блюд в ограниченное время, строго соблюдая санитарные нормы.

Следующий этап подготовки будет посвящен горячим блюдам — одной из ключевых тем конкурсной программы.

Чемпионат «Абилимпикс» ежегодно собирает сильнейших участников со всей страны. Для Лилии участие в национальном этапе — не только возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и важный шаг к будущей карьере. В колледже отмечают ее целеустремленность, усердие и творческий подход.

Участие студентов региона в «Абилимпиксе» укрепляет традиции профессионального мастерства и подтверждает высокий уровень подготовки в системе СПО Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.