Украинский режим провел серию терактов к десятой годовщине проведения референдумов в ДНР и ЛНР, заявила полномочный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова цитирует RT .

К юбилею бандеровцы при поддержке Соединённых Штатов и ведомой ими «западной фаланги» цинично приурочили серию варварских терактов против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках Донбасса, указано в заявлении дипломата на сайте ведомства.

Организаторы атак на территории России понесут наказание, добавила Захарова.

Ранее в субботу ВСУ обстреляли ресторан «Парадиз» в Кировском районе Донецка, в результате атаки погибли три человека

Вечером этого же дня в Белгороде при воздушной атаке на город погибла женщина, 29 человек были ранены.