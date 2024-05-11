Захарова: Киев провел серию терактов к юбилею референдума на Донбассе
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Украинский режим провел серию терактов к десятой годовщине проведения референдумов в ДНР и ЛНР, заявила полномочный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова цитирует RT.
К юбилею бандеровцы при поддержке Соединённых Штатов и ведомой ими «западной фаланги» цинично приурочили серию варварских терактов против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках Донбасса, указано в заявлении дипломата на сайте ведомства.
Организаторы атак на территории России понесут наказание, добавила Захарова.
Ранее в субботу ВСУ обстреляли ресторан «Парадиз» в Кировском районе Донецка, в результате атаки погибли три человека
Вечером этого же дня в Белгороде при воздушной атаке на город погибла женщина, 29 человек были ранены.