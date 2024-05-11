сегодня в 15:39

Три человека погибли при обстреле ВСУ ресторана в Донецке

ВСУ обстреляли ресторан «Парадиз» в Кировском районе Донецка, в результате атаки погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что погибли сотрудница ресторана и двое посетителей.

«Известно о восьми пострадавших: девочка 2012 г. р., мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 г. р., женщины 1986, 1988, 1980 г. р.», — уточнил Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава республики подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимую медпомощь.

По его словам, одна из ракет HIMARS производства США попала в ресторан. В результате повреждены наружная стена, стекла, уличные конструкции. Еще одна ракета ударила в рядом стоящий недострой, у здания повреждена крыша.

Ранее ВСУ ударили в район перинатального центра в Донецке. Было два прилета.

