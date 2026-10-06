МАКС развивает свои механизмы для борьбы с мошенниками — эксперт

Еще несколько лет назад голос в телефонном разговоре был для многих почти гарантией того, что на связи действительно знакомый человек. МАКС поддерживает аудио-, видеозвонки и параллельно развивает собственные механизмы информирования пользователей о мошенничестве, включая Центр безопасности, заявил РИАМО основатель «Кибербастиона» Владислав Кокунцыков.

Современные инструменты искусственного интеллекта позволяют создавать убедительные голосовые и видеоподделки. Исследования и наблюдения специалистов по кибербезопасности показывают, что такие технологии уже используются в социальной инженерии. Например, в исследовании Gartner, опубликованном 22 сентября 2026 года, 41% опрошенных руководителей по информационной безопасности сообщили об инциденте социальной инженерии с использованием deepfake в аудиозвонке за предыдущие 12 месяцев. Поэтому фраза «я узнал его голос» постепенно перестает быть достаточным подтверждением личности.

«Представим простой сценарий. Сотруднику звонит руководитель и просит срочно отправить документ, изменить реквизиты или подтвердить операцию. Голос знакомый, обращение по имени правильное, разговор проходит уверенно. Человек действует автоматически. Именно этого и добивается злоумышленник. Поэтому я все чаще рекомендую компаниям вводить процедуру независимого подтверждения критичных поручений», — рассказал Кокунцыков.

Если разговор касается денег, доступа, персональных данных, конфиденциальных документов или изменения настроек безопасности, одного звонка недостаточно. Нужно использовать второй канал: перезвонить по ранее известному номеру, подтвердить распоряжение через корпоративную систему или получить письменное подтверждение.

«МАКС уже развивает собственные механизмы информирования пользователей о мошенничестве, включая Центр безопасности. Технологии распознавания мошенников будут постоянно совершенствоваться вместе с технологиями злоумышленников», — добавил эксперт.

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