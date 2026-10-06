Бизнес Подмосковья арендовал 61 объект по программе «Недвижимость за 1 рубль»

Предприниматели Московской области за три квартала 2026 года оформили льготную аренду 61 здания и помещения по программе «Недвижимость за 1 рубль», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» поддерживает малый и средний бизнес и входит в число задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». С 2023 года предпринимателям передали 484 проблемных объекта, в том числе 61 здание и помещение за три квартала 2026 года.

Объекты с физическим износом более 80% сдают за один рубль в год. Для недвижимости с меньшим износом, которая также нуждается в инвесторе, ставка равна налогу на имущество — около 2,2% кадастровой стоимости. Экономия на аренде позволяет бизнесу направлять средства на оборудование, наем персонала и маркетинг, а государству — возвращать в использование простаивающие объекты.

Арендаторы принимают инвестиционные обязательства. На капремонт или масштабную модернизацию объектов с износом более 80% отводится полтора года. Если зданию нужна полная реконструкция с изменением конструктивных особенностей, срок составляет три года. Договор аренды заключают на срок до 10 лет для отдельных помещений и до 15 лет для целых зданий.

Получение недвижимости переведено в онлайн-формат. Сейчас областная инвестиционная карта содержит 80 доступных объектов по всему Подмосковью. Фильтры позволяют выбрать площадку по назначению — производство, торговля или социальные услуги, а также по площади, расположению и проценту износа. Карта интегрирована в региональный инвестиционный стандарт и служит единой точкой входа для инвесторов.

После выбора объекта предприниматель подает электронную заявку через региональный портал. Проверка документов и согласование занимают не более 10 рабочих дней. После одобрения стороны подписывают договор аренды, и инвестор приступает к разработке проектной документации.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.