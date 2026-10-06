Плохие новости играют на руку рублю: эксперт назвал курс доллара до конца года

Курс доллара к концу 2026 года составит около 85 рублей, а справедливый диапазон сейчас — 84–86 рублей за доллар, при этом рубль оценен адекватно и пространства для механического движения почти нет, заявил РИАМО заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук.

По оценке эксперта, ориентир к завершению года — порядка 85 рублей за доллар.

«На данный момент рубль находится примерно в этих пределах, и, как показывает модель равновесного курса, справедливый диапазон — около 84–86 за доллар. Иными словами, рубль сейчас оценен адекватно. Из этого следует, что пространства для чисто механического движения в ту или иную сторону почти нет и дальнейшее развитие событий будет определяться внешними факторами», — пояснил он.

Логика, по словам Пинчука, следующая: физические объемы российского экспорта падают из-за сложностей с портовой инфраструктурой, но это компенсируется ростом стоимости. Мы находимся в условиях, которые можно описать как «ни мир, ни война» между США и Ираном, плюс ограниченное судоходство в Ормузском проливе. Поэтому сегодня экспорт оценивается примерно в 40 млрд долларов в месяц — это базовый сценарий.

Негативный сценарий

Если говорить о реалистично негативном сценарии, он предполагает более низкий экспорт в стоимостном выражении и дает порядка 93–95 рублей за доллар. Однако, как отмечает эксперт, здесь есть контринтуитивный момент, о котором почти не упоминают.

«Эскалация ближневосточного конфликта для рубля — не минус, а плюс, и в этом случае курс может составить 75 за доллар, поскольку нефть подорожает. То есть плохие новости для мировой экономики сейчас играют на руку рублю, а реальную угрозу представляет обратный сценарий — деэскалация, снижение сырьевых цен и одновременное сокращение физических поставок», — подчеркнул Пинчук.

Импорт и ставка: что первично

Что касается восстановления импорта как возможного триггера, на горизонте до конца года эксперт такого риска не видит. При ключевой ставке 14% импорт сдерживается стоимостью финансирования: дорогой рубль в кредит делает закупки менее выгодными, что само по себе ограничивает спрос на валюту.

«Импорт становится триггером только в связке со ставкой. Резкое смягчение денежно-кредитной политики одновременно удешевляет финансирование импорта и снижает привлекательность рублевого кэрри — вот тогда две силы складываются. Поэтому смотреть нужно не на импорт изолированно, а на траекторию ставки: она первична, импорт вторичен», — пояснил эксперт.

Что должно совпасть для ослабления рубля

По словам Пинчука, из трех факторов реально работают два, а один — в противоположную сторону, чем принято считать. Падение нефти — да, это главный фактор, но с оговоркой: опасно не само падение цены, а его совпадение с дальнейшим сокращением физических объемов экспорта, когда цена перестает компенсировать объем. Резкое снижение ставки — второй фактор, через сужение рублевого кэрри.

«А вот отмена бюджетного правила сработала бы в обратном направлении: сейчас Минфин, по правилу, валюту покупает, то есть изымает ее с рынка — в августе на 136 млрд рублей, в сентябре — на 56 млрд. Остановка этих операций означала бы не дефицит валюты, а, наоборот, снятие давления на рубль», — отметил он.

Стоит ли покупать доллар сейчас

Базовый прогноз эксперта предполагает 85–88 рублей за доллар на конец 2026 года и 90–95 рублей на конец 2027-го. То есть основное движение нас ждет, скорее, в 2027 году.

«При ключевой ставке 14% рублевый депозит дает премию, которая превышает ожидаемое ослабление рубля и в базовом сценарии, и даже в негативном: 8–10% потенциальной девальвации против 14% годовых», — резюмировал Пинчук.

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