Школьникам расскажут об ответственном использовании ИИ в рамках проекта «Цифровой ликбез»

В рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» 12 октября АО «ПФ „СКБ Контур“ и АНО „Цифровая экономика“ представят новый обучающий ролик и методические материалы для педагогов. Темой урока „Польза и вред цифрового помощника“, который продлится до 10 ноября, станет ответственное использование искусственного интеллекта (ИИ), сообщила пресс-служба Министерства информационного развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Разработчик экосистемы для бизнеса СКБ Контур расскажет школьникам, как ИИ-помощники могут быть полезны в учебе и повседневной жизни, а также о рисках, которые таит в себе бездумное доверие к нейросетям. В основу урока лягут ключевые вопросы: чем ИИ-чат отличается от человека и как сохранять критическое мышление при общении с цифровыми помощниками.

Главный герой нового видеоролика — стеснительный толстолобик Миша, которому проще общаться с ИИ-чатом, чем с людьми. Вместе с учителем и одноклассниками он разбирается, почему «галлюцинации» нейросетей, доброжелательность алгоритмов и эффект когнитивного аутсорсинга могут навредить, если не сохранять за собой ответственность за результат и забыть про ценность командной работы. В доступной и увлекательной форме ребята узнают, как ставить задачи ИИ-помощнику так, чтобы он работал эффективно, а не подменял собой мышление.

«Развитие ИИ-технологий формирует новую цифровую реальность, в которой искусственный интеллект становится частью образовательных и профессиональных процессов. Это требует соответствующего обновления подходов к цифровой грамотности: необходимо знакомить подрастающее поколение не только с возможностями современных технологий, но и с Приложение принципами их ответственного применения. Важно, чтобы использование ИИ сопровождалось пониманием его роли, возможностей и ограничений. Просветительские проекты, такие как „Цифровой ликбез“, позволяют своевременно включать эти темы в образовательную повестку и формировать у школьников навыки, необходимые для жизни в цифровом обществе», — отметила директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

СКБ Контур участвует в проекте с 2024 года. В предыдущем сезоне компания представила урок о цифровой экологии «Как цифровые привычки меняют мир», который собрал более 860 тыс. просмотров, а методические материалы использовали 54,3 тыс. педагогов для проведения уроков по всей стране. Новый сезон продолжает эту традицию, фокусируясь на одной из самых актуальных тем современности — ответственном использовании искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект уже масштабно интегрировался в нашу жизнь: школьники сегодня общаются с ИИ-чатами едва ли не чаще, чем с живыми людьми. Но мало кто задумывается, что нейросеть может ошибаться, выдавать ложные факты или просто поддакивать пользователю. Наш новый урок в рамках „Цифрового ликбеза“ — это попытка честно и понятно поговорить с детьми о том, как пользоваться ИИ-помощниками с умом, не теряя собственного критического мышления. Мы хотим, чтобы школьники воспринимали ИИ не как замену собственному мозгу, а как инструмент, который помогает думать быстрее и качественнее», — подчеркнула советник генерального директора СКБ Контур по социальной ответственности Светлана Скользкова.

Материалы Урока размещены на официальном сайте проекта цифровойликбез.рф. Просветительский контент по тематикам безопасного поведения в интернете рекомендуется к использованию в образовательных учреждениях в рамках урока ОБЖ, информатики, классного часа, «Разговоров о важном», а также воспитательных мероприятий, направленных на детскую безопасность в сети Интернет.

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России и проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство». Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — СКБ Контур, Яндекс, Благотворительный фонд «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского», ПАО «Ростелеком» — представлены на сайте проекта.