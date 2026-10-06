Робот Светлана в Подмосковье предложила запись к узким врачам более 1,4 млн раз

Цифровой помощник Светлана предложила жителям Московской области записаться к узкопрофильным специалистам более 1,4 млн раз с момента запуска этой функции осенью 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Робот Светлана — цифровой помощник на основе искусственного интеллекта — помогает жителям Подмосковья вызвать врача на дом, записаться к специалисту, отменить или перенести запись. Сервис также совершает исходящие звонки, напоминает о предстоящем визите к врачу и необходимости продлить электронные рецепты на льготные лекарства.

«Запись к узкопрофильным специалистам через робота Светлану стала доступна жителям Подмосковья осенью прошлого года. Воспользоваться ею могут пациенты, у которых есть направление, а также те, кто состоит на диспансерном учете. За время работы этой функции робот Светлана предложила записаться к узкопрофильным специалистам более 1,4 млн раз», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Светлана круглосуточно принимает входящие звонки по номеру 122. Записаться к врачу также можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» (https://max.ru/eregistratura_mo_bot), на региональном портале госуслуг «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/) или в приложении «Добродел Здоровье».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.